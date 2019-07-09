Ученые выяснили, откуда взялись черные дыры

Ученые считают, что первые черные дыры могли появиться в результате "прямого коллапса" - не из звезд, а из плотных скоплений газа.

Ученые выяснили, как во Вселенной появились самые первые черные дыры.

Об этом сообщает Hi-news.

Во Вселенной существует два вида черных дыр - относительно небольшого размера и сверхмассивные черные дыры.

Первые - это черные дыры звездной массы, которые рождаются в результате гибели старых звезд. Притягивая с помощью гравитации и поглощая газ, другие звезды и прочую материю космоса, они превращаются в сверхмассивные черные дыры.

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Ученые считают, что сверхмассивные черные дыры первыми появились во Вселенной. Но до сих пор нет ответа на вопрос, как это могло произойти, если долгое время в ранней Вселенной не было звезд, из которых они могли родиться.

Ученые из Университета Западного Онтарио считают, что первые черные дыры могли появиться в результате «прямого коллапса» - не из звезд, а из плотных скоплений газа в центрах первых галактик, находившихся в процессе своего формирования. Разогреваясь и интенсивно излучая радиацию, такие скопления блокировали появление молодых звезд во все более обширном пространстве космоса.

Наличие огромного количества свободной материи (газа и пыли) позволило этим скоплениям очень быстро набрать критическую массу и плотность. После этого они коллапсировали, оставив после себя черные дыры массой в десятки и сотни тысяч солнц.

Гравитация может стягивать газ ровно до того момента, пока вокруг черной дыры не начнет накапливаться вещество, образуя горячий диск, излучающий интенсивную радиацию и отталкивающий приходящий газ, таким образом прекращая рост черной дыры. Это называется пределом Эддингтона.

Ученые из Университета Западного Онтарио предложили математическую модель этого процесса, показав, что он действительно мог развиваться очень быстро. Исследователи поясняют, что излучение новорожденных звезд и других дыр вскоре достигло критического предела. В результате этого «прямой коллапс» новых сверхмассивных дыр стал невозможен.

Как сообщал УНИАН, астрономы смогли измерить скорость вращения пяти супермассивных черных дыр, расположенных за 10-11 миллиардов световых лет от Земли. Как оказалось, они движутся со скоростью света или близкой к ней.