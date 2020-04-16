Метеорный поток Лириды: в чем его особенность и кто сможет наблюдать

Сегодня, 16 апреля, начинается один из самых красивых звездопадов этого года - Лириды.

16 апреля начинается один из важнейших и самых красивых звездопадов 2020 года - Лириды. Он считается одним из самых сильных метеорных потоков вместе с августовскими Персеидами и декабрьскими Геминидами, в редких случаях может бомбардировать небо с интенсивностью почти 100 м в час.

Когда метеоритный поток Лириды:

Каждый год поток Лириды начинается 16 апреля, а заканчивается 25 апреля. Пиковые значения падающих звезд придутся на 21 и 23 число и составят примерно 30 метеоров в час. 22 апреля это значение может достигать 40 штук в час. Это довольно скромный показатель относительно других потоков, однако этого вполне достаточно, чтобы увидеть невооруженным взглядом, как обломки кометы Тэтчера бомбардируют атмосферу Земли.

Видимость метеоритного потока Лириды:

Что касается видимости метеоров, то они влетают в атмосферу с большими вспышками, но не оставляют следов. Из-за этого порой кажется, что это зарница на горизонте, хотя на самом деле это падающие звезды. Тем не менее около 20 % метеоров этого потока оставляют четкие следы. Такое разнообразие приходится по вкусу наблюдателям и астрономам. Наблюдать поток лучше всего в северном полушарии и после полуночи. Разумеется, стоит надеяться на ясную погоду, потому что за облаками видимость будет практически нулевой.

Что такое звездопад Лириды:

Это один из самых древних потоков: он известен человечеству около 2500 лет. Древние астрологи и астрономы установили, что поток имеет радиант в созвездии Лиры. Это звездное скопление на ночном небе символизирует творческий потенциал человека.

Где и когда наблюдать звездопад Лириды:

Звездопад Лириды можно наблюдать из любой точки земного шара, но более яркое и красочное зрелище увидят жители северного полушария.

Звездопад астрономы-любители смогут наблюдать невооруженным взглядом - для этого достаточно находиться вдали от любого источника света и поднять голову к созвездию Лиры.

Правда, жители многих стран, где из-за пандемии коронавируса действует чрезвычайное положение и комендантский час, смогут наблюдать это красивейшее явление природы только из окон своего дома.