Stay Home: Google выпустил новый дудл о коронавирусе
Поисковик Google 3 апреля выпустил новый дудл, которым призвал всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус.
Также интернет-гигант рассказал все о COVID-19 и дал ряд важных "коронавирусных советов".
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Google 3 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "коронавирусных советов" (coronavirus tips).
На этой странице можно узнать, что такое COVID-19, увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности.
Также Google рассказывает о симптомах болезни и о том, как предотвратить инфицирование.
Девиз дудла – "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Оставайся Дома. Сохрани Жизни. Помоги Преодолеть Коронавирус).
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