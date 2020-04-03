Stay Home: Google выпустил новый дудл о коронавирусе

Google рассказал все о COVID-19 и дал ряд важных "коронавирусных советов".

Поисковик Google 3 апреля выпустил новый дудл, которым призвал всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус.

Также интернет-гигант рассказал все о COVID-19 и дал ряд важных "коронавирусных советов".

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Google 3 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "коронавирусных советов" (coronavirus tips).

На этой странице можно узнать, что такое COVID-19, увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности.

Также Google рассказывает о симптомах болезни и о том, как предотвратить инфицирование.

Девиз дудла – "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Оставайся Дома. Сохрани Жизни. Помоги Преодолеть Коронавирус).