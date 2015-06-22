NASA начало испытания бронемашины для эвакуации астронавтов

Как сообщает издание Gizmag, в случае пожара и взрыва ракеты-носителя персонал наземного технического обслуживания подвергается серьезной опасности, передает Lenta.ru. При запуске пилотируемых космических кораблей работники космодрома вынуждены оставаться около пусковой башни почти до момента пуска.

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В эпоху космических челноков NASA устанавливало на пусковых башнях металлические люльки на проводах со скользящим контактом: они быстро уносили астронавтов и техперсонал из зоны взрыва. На земле их встречали амортизирующие тросы, покрытые огнезащитным материалом. Затем людей сажали в БТР M113.

Готовясь к запускам новых пилотируемых кораблей (Dragon V2 и CST-100), NASA восстановило шаттловскую систему эвакуации. Однако на смену бронемашинам эпохи войны во Вьетнаме придут MRAP-автомобили 2000-х годов, созданные во время оккупации Ирака. Они лучше выдерживают удар взрывной волны, а также способны развивать более высокую скорость (до 80 км/ч).

Машины MRAP будут ждать у самого провода на скользящем контакте. В случае аварийной ситуации астронавты и техперсонал смогут или укрыться в них, или выехать к ближайшей вертолетной площадке или госпиталю. Чтобы упростить попадание внутрь машины, ступеньки на задней части кузова сменили на трап.

В настоящее время бронемашины проходят испытание на скорость и маневренность. Обкатывают автомобили на стартовом комплексе №41 космодрома на мысе Канаверал.