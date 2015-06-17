NASA показало первое видео Земли и МКС в сверхчетком разрешении

Вместе с компанией Urthecast агентство также запустило круглосуточную трансляцию видов поверхности Земли с МКС. О новой технологии в арсенале NASA сообщает издание Mashable, передает Lenta.ru.

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Четырехминутный ролик показывает астронавтов, которые готовят себе еду и проводят эксперименты в условиях невесомости, а также прибытие на МКС космического грузовика Dragon. Когда камера поворачивается в сторону Земли, зритель может увидеть бурю в океане, остров и серию рассветов.

Однако две Ultra HD-видеокамеры установлены на МКС не только для создания развлекательных роликов: с их помощью планируется вести хронику научных экспериментов.

NASA предоставляет возможность бесплатно смотреть видеосъемку Земли с МКС в режиме реального времени на своем сайте. На кадрах с городами планеты можно разглядеть любой предмет площадью свыше одного квадратного метра (раньше такое разрешение давали только спутники-шпионы). Трансляция прерывается, когда положение МКС не позволяет поддерживать связь с Землей.

Камеры и их программное обеспечение были созданы стартапом Urthecast. Стоимость проекта составила $35 млн. Компания планирует продавать полученные во время круглосуточной съемки данные государственным структурам, фирмам, работающим в сферах сельского хозяйства, судоходства и добычи минеральных ресурсов, а также финансового арбитража. Urthecast обещает, например, передавать информацию о работе рудников и портов в реальном времени.

Кроме того, стартап будет бесплатно снабжать данными гуманитарные и экологические организации (речь идет, например, о мониторинге доставки продовольствия в Сирию или вырубания лесов в бассейне Амазонки).