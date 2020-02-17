Бесплатный Wi-Fi: Google прекратила поддержку проекта по всему миру

Проект успели развернуть в Индии, Мексике, Филиппинах, Тайланде, Нигерии, Южной Африке, Бразилии и Индонезии.

Компания Google решила отказаться от дальнейшей поддержки Station – проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру.

Об этом пишет TechCrunch.

Читайте такжеGoogle тестирует новый сервис по печати лучших фотографийВ компании назвали причиной закрытия проекта снижение цен на мобильный интернет.

Google так же рассказала, что не смогла найти устойчивую бизнес-модель для дальнейшего развития программы. Причиной пересмотра планов на проект назвали и «различающиеся технические требования у разных стран и партнёров».

Station успели развернуть в Индии, Мексике, Филиппинах, Тайланде, Нигерии, Южной Африке, Бразилии и Индонезии.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Google временно закрыла свои офисы в Китае и Тайване из-за вспышки коронавируса.