Как куры: рождения двуногих динозавров было близким к птичьему (фото)

Ранее ученые колебались, как вылупливались динозавры – как современные птицы или как крокодилы.

Обнаруженные в Китае окаменелые яйца двуногих динозавров семьи овирапторовых подтвердили, что животные вылупливались из яиц, как современные птицы.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Немецкие исследователи обнаружили, что динозавры вылупливались в разное время. Таким образом, эти животные были близки к птицам на эволюционной временной шкале.

Овирапторы жили в Центральной Азии 88-86 миллионов лет назад и были приблизительно одинакового с человеком роста.

Ранее ученые предполагали, что рождение динозавров было похоже на рождение крокодилов или современных птиц. Впрочем, ученые не знали, вылупливались ли малыши динозавров одновременно или же рождались в разное время.

Внутренняя толщина яичной скорлупы и структуры костей трех окаменелостей подтвердила, что процесс вылупления был более похож на птичий.

Ученые исследовали эмбрионы яиц и пришли к выводу, что все они имели разную длину костей, что свидетельствует о неодновременном развитии и, соответственно, вылуплении детенышей.

Как сообщал УНИАН, ученые идентифицировали частицы блестящего твердого материала внутри черепа жертвы во время извержения Везувия. Ими оказался мозг, который под действием высокой температуры (520 градусов по Цельсию) превратился в «стекло». До сегодня стеклянных фрагментов мозга выявлено не было.