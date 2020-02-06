Американцы создали проект "антисолнечных" батарей для ночного времени

«Антисолнечные» панели могут за ночь генерировать четвертую часть электричества, которую вырабатывает солнечная панель днем.

Исследователи из Калифорнийского университета презентовали проект «антисолнечных» батарей, которые могут производить электроэнергию в вечерний и ночной час.

Об этом говорится в статье в журнале ACS Photonics.

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Ученые уверены, что для этого надо создать противоположность солнечным. Сейчас ученые работают над прототипом панели.

Панель работает по схожему принципу с солнечной, но процесс идет в обратном направлении. Солнечные панели перехватывают энергию, которую Солнце направляет на холодную Землю, и превращает ее в электричество.

Но ночью тепло в виде инфракрасного излучения переходит от Земли к более холодному космосу, поэтому «антисолнечную» панель надо будет направить в сторону Земли, объяснили ученые.

Поскольку в инфракрасного излучения меньше энергии, «антисолнечные» панели могут за ночь генерировать четвертую часть электричества, которую вырабатывает солнечная панель днем.

«Антисолнечные» панели должны быть сделаны из материала, который улавливает свет с большей длиной волны, например, ртутные сплавы.

Как сообщал УНИАН, астрономам удалось обнаружить первые невидимые звезды.