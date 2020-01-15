Канадский режиссер вставил в глаз камеру, чтобы записывать ролики (фото)

Себя американец называет Eyeborg (от слов «киборг» и «глаз» – УНИАН) и часто сравнивает с Терминатором: в темноте глаз режиссера светится красным.

47-летний канадский режиссер независимого кино Роб Спенс вставил в глаз небольшую камеру, что позволяет мужчине записывать ролики. Техника заменяет мужчине съемочную группу.

Об этом пишет The Daily Mail.

Себя американец называет Eyeborg (от слов «киборг» и «глаз» – УНИАН) и часто сравнивает с Терминатором: в темноте глаз режиссера светится красным.

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Журналистам он объясняет, что потерял зрение в правом глазу еще в детстве – в результате стрельбы. Удаленное глазное яблоко канадец решил заменить протезом с видеокамерой, который бы позволял ему записывать ролики.

Впрочем, камера не восстановила потерянное зрение Спэнса, поскольку не связана со зрительным нервом. Устройство фиксирует все, что видит, и передает сигнал на приемник, с которого видео можно сохранять, воспроизводить на мониторе или загружать онлайн.

Сейчас аккумулятор протеза работает 30 минут. Искусственный глаз состоит из протезной части, аккумулятора, видеокамеры и беспроводного передатчика.

Спенс постоянно ищет возможность усовершенствовать дизайн своего глаза. Сейчас он вместе с командой инженеров работает над созданием 3D-версии протеза.

По мнению канадца, это облегчило бы проектирование нового устройства, что подходит для искусственного глаза, а также значительно ускорило бы процесс массового производства.

В ближайшее время мужчина надеется, что сможет продавать беспроводные глазные камеры с 3D-печатью и делиться протезом с другими слепыми людьми.

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