Написанный искусственным интеллектом текст впервые защитили авторским правом

Авторское право за искусственным интеллектом признал суд в Китае.

Суд Китая впервые в мире защитил авторским правом текст, который создал искусственный интеллект.

Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на государственную службу новостей Китая China News Service.

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Речь идет об искусственном интеллекте, который называется Dreamwriter от компании Tencent. Алгоритм уже несколько лет пишет статьи о бизнесе и финансах. В 2019 году один из его текстов скопировала компания Yingxun Technology Company. В публикации они указали, что текст написан автоматически и не имеет автора.

При этом суд постановил, что формулировка и тезисы в статье являются оригинальными, поэтому материал можно считать произведением, на которое распространяется авторское право.

Компания Yingxun Technology Company уже удалила статью со своего сайта. Теперь они должны выплатить владельцу искусственного интеллекта 217 долларов штрафа.

Как сообщал УНИАН, Китай ввел в эксплуатацию самый большой и самый чувствительный на свете сферический радиотелескоп FAST.