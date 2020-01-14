Ученые обнаружили самый старый материал на Земле

Он попал к нам из космоса вместе с метеоритом Мерчисон, который упал в Австралии в 1969 году.

Группа ученых из США и Швейцарии обнаружила самый старый материал на Земле, которому около 7,5 млрд лет. Он попал к нам из космоса вместе с метеоритом Мёрчисон, который упал в Австралии в 1969 году.

Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Громадське со ссылкой на ВВС.

Исследователи взяли частицы метеорита и превратили их в порошок. Эту пасту растворили в кислоте, чтобы осталась только звездная пыль.

«Это похоже на сжигание сена, чтобы найти в нем иглу», — сказал куратор Чикагского музея и доцент Чикагского университета Филипп Хек.

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Чтобы определить возраст этой пыли, ученые установили, сколько раз на него влияли космические лучи. Они являются частицами высокой энергии, которые путешествуют через нашу галактику и проникают в твердую материю. Ученые сравнили этот процесс с ведром, которое наполняется во время дождя. Чем дольше он находится под ливнем, тем больше воды в него наберется.

Поэтому ученым удалось обнаружить преимущественно частицы, которым от 4,6-4,9 года. Для сравнения Солнцу 4,6 млрд лет, а Земли, 4,5 млрд лет. В то же время в метеорите есть и пыль, которой около 7,5 млрд лет. Ученые также отмечают, что в нем, вероятно, есть и еще более старые частицы.