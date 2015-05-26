Ученые создали уникальную линзу, которая обеспечивает пожизненную остроту зрения (видео)

Разработанное в компании устройство получило название Ocumetics Bionic Lens. Специалисты трудились над его созданием на протяжении 8 лет, разработка обошлась в $3 млн. Кроме того, что разработанное решение обеспечивает пожизненную остроту зрения, оно не требует ношения очков или контактных линз. Об этом сообщает BusinessInsider.

Для использования Ocumetics Bionic Lens необходимо провести небольшую операцию на глазах, которая схожа с той, которая применяется при удалении катаракты. При этом удаляется хрусталик глаза, а на его место устанавливается искусственная линза. Это амбулаторная процедура, для внедрения имплантата нужно 8 минут.

«Если ранее вы едва могли видеть часы с расстояния 10 футов (около 3 метров), то после внедрения бионической линзы вы сможете видеть их уже с расстояния 30 футов (около 9 метров)», – заявляет Уэбб.

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Отмечается, что использование Ocumetics Bionic Lens имеет ряд преимуществ. Людям с бионической линзой уже никогда не грозит катаракта, а операция является более безопасной, чем лазерная коррекция зрения.

Теперь компания Ocumetics Technology займется процессом клинических исследований. Сначала будут проводиться эксперименты на животных, а потом – на людях, страдающих слепотой. Лишь после этого компания может получить разрешение от контролирующих органов. Ожидается, что устройство может появиться на рынке к 2017 году. Воспользоваться им смогут люди не моложе 25 лет.