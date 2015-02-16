Британский офтальмологический центр в Киеве

17 февраля свои двери открывает глазная клиника «Британский офтальмологический центр», расположенная в самом сердце Киева, всего лишь в ста метрах от Бессарабского рынка, на улице Крутой спуск, 3а.

В офтальмологическом центре работают только высококвалифицированные врачи и медсестры, большинство из которых прошло обучение за рубежом и имеет беспрецедентный для Украины опыт. Благодаря этому специалисты клиники способны проводить лечение пациентов гарантируя высокое качество и стабильность результата в соответствии с самыми строгими стандартами ЕС.

На вопросы редакции ответил учредитель «Британского офтальмологического центра» Олег Ковригин. В свое время он стал основателем первой частной клиники микрохирургии глаза в Республике Беларусь и впоследствии развил сеть клиник микрохирургии глаза, эффективно работающих в Англии, Норвегии, странах Балтии и Восточной Европы, в которых получили квалифицированную помощь уже более 400 000 пациентов в течение периода их работы с 1999 года.

В вашей клинике работают преимущественно иностранные специалисты, или же вы привлекаете также украинских врачей?

Всего в «Британском офтальмологическом центре» работает более 120 иностранных и украинских специалистов. Все операции в Центре будут проводить только иностранные профессионалы, все до одного. Специалисты, которые у нас работают, заключили длительные контракты с клиникой, и поэтому не должны приезжать на 1-2 дня, чтобы сделать операцию и уехать. Они связаны контрактом с клиникой на 2-3 года и работают у нас на постоянной основе. Потом возможна ротация, замена – уже местным персоналом. Поэтому можно утверждать, что мы не просто способствуем внедрению европейских стандартов офтальмологии в Украине – а формируем эти стандарты. Многие наши специалисты знают 5-6 языков, лично я владею 8-ю языками, немецкий – вообще мой родной язык. Я не утверждаю, что наши коллеги в Украине работают по каким-то иным, устаревшим стандартам, но наша клиника призвана поднять планку стандартов еще выше.

Частная, коммерческая клиника, по моему убеждению, должна демонстрировать очень высокий уровень медицинского обслуживания, намного выше, чем в муниципальной клинике. Как я уже говорил, у нас оперируют только иностранные специалисты, мы привлекли профессионалов из Великобритании, Германии, Белоруссии и стран Балтии.

Что касается диагностической линии – тут мы привлекаем перспективных украинских специалистов. Но полностью перейти на работу украинского персонала мы сможем только тогда, когда я буду уверен, что их уровень диагностирования, профессиональные навыки полностью соответствуют нашим высоким стандартам.

Специализация клиники: В нашем Центре проводится высокоточная компьютеризированная комплексная диагностика зрения, мы применяем различные методики лазерной коррекция зрения (РЭИК, ЛАСИК и ЛАСЭК iQ-LASIK — эксклюзивно только у нас), полностью исправляющие близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Но кроме того мы лечим и очень серьезные глазные заболевания, такие как катаракта, глаукома, отслойка сетчатки.

Учредитель Олег Ковригин: «Мы не просто способствуем внедрению европейских стандартов офтальмологии в Украине – а формируем эти стандарты»

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