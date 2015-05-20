В Корее представили прототип телевизора толщиной менее одного миллиметра

Компания LG показала прототип сверхтонкого 55-дюймового телевизора с экраном на органических светодиодах (OLED), общая толщина которого составляет менее одного миллиметра, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал The Korea Times.

Устройство представили на индустриальной выставке в Сеуле (Корея). Вес телевизора составляет приблизительно 2 килограмма и крепится к стене с помощью магнитной подложки.

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Прототип представили в качестве свидетельства, что в будущем LG продолжит уделять значительное внимание развитию OLED-технологий и создавать похожие продукты. Дата запуска продемонстрированной модели в серийное производство неизвестна.

Экраны на органических светодиодах не требуют задней подсветки. Они тоньше и легче, чем их ЖК-аналоги, а также более контрастны и энергоэффективны, однако стоят дороже. Толщина наиболее тонкого из доступных сейчас 55-дюймовых OLED-телевизоров LG составляет 4,3 миллиметра. На старте продаж в России в 2013 году рекомендованная цена модели составляла 400 тысяч рублей, сейчас ее средняя цена на рынке — 265 тысяч рублей.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple пообещала по гарантии бесплатно заменить iPhone 6 и iPhone 6 Plus, у которых погнулись корпуса.

Также отмечалось, что компания Sony показала конкурента iPhone и флагманов Samsung. Этим летом смартфон станет доступен в Японии в следующих цветовых решениях: белом, черном, медном и голубом.