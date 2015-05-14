«Киевстар» запускает в тестовом режиме 3G-сеть в Киеве и Львове

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«В этих городах уже построена 3G-сеть, оператор получил все необходимые документы для технического тестирования», - говорится в сообщении.

По данным компании, доступ к тестированию получат до 2% абонентов Киева и Львова, которые выбираются случайным образом, с целью проверки нагрузки сети и создания рабочего потока трафика.

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«Эти абоненты в течение нескольких дней получат SMS-уведомление с приглашением протестировать 3G. Для них такой тест будет бесплатен», - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее «Киевстар» сообщал о запуске в тестовом режиме 3G-сетей в Броварах Киевской области и Каменце-Подольском Хмельницкой области.

23 февраля НКРСИ провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту, увеличив стартовую стоимость лицензии с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн.

Согласно условиям тендера, операторы должны будут в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

Ранее мобильные операторы обещали запустить первые собственные сети третьего поколения не позже чем через 6 месяцев после получения лицензии, однако не брались прогнозировать возможную стоимость 3G-связи в Украине. При этом ряд экспертов рынка телекоммуникаций отмечали, что цена на услуги третьего поколения связи будет составлять порядка 100-150 грн в месяц.