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Twitter начал тестировать функцию запланированных публикаций

15:36, 21 ноября 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Twitter запустил тестирование одной из самых удобных функций для платформы — запланированные твиты. Это позволит пользователям соцсети сэкономить время и заранее планировать публикации постов.

Об этом говорится в сообщении сервиса.

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Сейчас она доступна только некоторым пользователям и тестируется в веб-версии Twitter. Известно, что разработчики уже получили положительные отзывы первых тестировщиков. Эта функция будет особенно полезна для запланированных рекламных акций, объявлений компаний и других пользователей, использующих платформу для работы. Если тестирование пройдет успешно, то в дальнейшем функцию можно будет ожидать в приложениях для платформ Windows, macOS, iOS и Android.

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Теги: #Twitter