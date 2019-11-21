Twitter начал тестировать функцию запланированных публикаций

Сейчас она доступна лишь некоторым пользователям и тестируется в веб-версии Twitter.

Twitter запустил тестирование одной из самых удобных функций для платформы — запланированные твиты. Это позволит пользователям соцсети сэкономить время и заранее планировать публикации постов.

Об этом говорится в сообщении сервиса.

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Сейчас она доступна только некоторым пользователям и тестируется в веб-версии Twitter. Известно, что разработчики уже получили положительные отзывы первых тестировщиков. Эта функция будет особенно полезна для запланированных рекламных акций, объявлений компаний и других пользователей, использующих платформу для работы. Если тестирование пройдет успешно, то в дальнейшем функцию можно будет ожидать в приложениях для платформ Windows, macOS, iOS и Android.