Сотрудники Google выступили против тайной разработки поисковика с цензурой для Китая
Около тысячи сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству компании после того, как стало известно о планах Google запустить в Китае поисковик с цензурой.
В тексте письма говорится, что решение Google подчиниться существующим в Китае цензурным ограничениям и начать тайную разработку поисковика для китайского рынка вызывает «моральные и этические вопросы», передает Медуза со ссылкой на The New York Times.
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Письмо содержит требования допустить сотрудников к участию в этической оценке продуктов Google, публиковать результаты этой оценки, а также обеспечить прозрачность принятия решений в компании.
«Нам нужно больше прозрачности, место за столом и приверженность понятному и открытому процессу. Сотрудникам Google необходимо знать, что они создают», — говорится в письме.
Напомним, весной 2018 года сотрудники Google протестовали против сотрудничества компании с Пентагоном в рамках программы Project Maven по распознаванию людей на снимках с беспилотников с помощью искусственного интеллекта.
Сотрудники Google выразили опасение, что их работа может быть использована для убийства людей. Вскоре после этого компания заявила, что не будет продлевать контракт с Пентагоном.