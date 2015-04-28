В Чили ученые обнаружили кости ранее неизвестного науке динозавра

Во время раскопок ученые были уверены, что нашли одновременно несколько скелетов разных динозавров, настолько необычным был их вид, сообщает сайт PaleoNews.

Новый вид получил имя Chilesaurus diegosuarezi. Родовое название указывает на страну находки, а видовое дано в честь Диего Суареса – семилетнего мальчика, нашедшего окаменелости чилизавра. Мальчик искал декоративные камни, и неожиданно наткнулся на окаменевшие кости. Отец ребенка Мануэль Суарес, осмотрев находку, решил, что его сын открыл сразу несколько новых видов. Но, как показали дальнейшие исследования, это были остатки примерно десяти особей Chilesaurus diegosuarezi, причем несколько скелетов оказались практически полными.

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За свое необычное строение чилизавр уже получил прозвище динозавра-утконоса. Так же, как и у странного австралийского зверька, в строении Chilesaurus diegosuarezi есть признаки самых разных динозавров. Так, его задние лапы и зубы напоминают длинношеих растительноядных гигантов из группы Sauropoda, а передние лапы – короткие и всего с двумя слабыми пальчиками – очень похожи на верхние конечности тираннозавров. Он стал первым растительноядным тероподом, найденным к югу от экватора. Ранее похожие ящеры были известны лишь из Северной Америки и Азии.