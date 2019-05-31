Первый в истории канал на YouTube перешагнул отметку в 100 миллионов подписчиков
YouTube-канал индийской компании T-Series, на котором публикуются музыка и фильмы ее производства, первым в истории набрал более 100 млн подписчиков.
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Компания поблагодарила своих подписчиков и заявила, что является гордостью Индии, передает ТСН.
Долгое время T-Series соревновалась за первенство по количеству подписчиков со шведским блоггером PewDiePie.
"Война" между каналами началась в августе 2018 года, в ней принимали участие фанаты PewDiePie, которые даже покупали рекламу на Таймс-Сквер в Нью-Йорке с призывом подписываться на их кумира. Сам блогер написал о своих конкурентах дисс-рэп-песню, в которой выразил к ним свое неуважение.
В настоящее время у PewDiePie 96 млн подписчиков.