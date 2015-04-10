"Умные" часы Apple Watch за $ 349 раскупили в первые минуты онлайн-заказов

Более дорогие модели стоимостью от $10 тыс. до $17 тыс. были распроданы за несколько часов, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Financial Times.

Фанаты Apple в очередной раз доказали свою лояльность бренду. Apple Watch были доступны для предзаказа в США, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Японии, Англии, Китае и Гонконге.

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В отличие от предыдущих запусков новых продуктов Apple, теперь даже у самых нетерпеливых покупателей появилась возможность не стоять в очереди около магазина вместе с поклонниками, желающими увидеть часы в магазине в день запуска, а заранее заказать их в интернете.