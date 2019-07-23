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Google посвятил дудл братьям Стругацким

14:36, 23 июля 2019
Наука и IT
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Картинка выполнена в багровых тонах / скриншот

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На дудле изображена книга из которой вылетает астронавт на вездеходе. Картинка выполнена в багровых тонах.

Произведение Аркадия и Бориса Стругацких было написано в 1952–1957 годах.

Книга повествует об экспедиции землян конца XX века на планету Венера.

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Теги: #гугл дудл