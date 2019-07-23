Google посвятил дудл братьям Стругацким

На дудле изображена книга из которой вылетает астронавт на вездеходе.

Компания Google выпустила дудл к 60-летию со дня публикации фантастического романа братьев Стругацких «Страна багровых туч». Читайте такжеGoogle присвятив дудл 50-річчя висадки людини на Місяць (відео) На дудле изображена книга из которой вылетает астронавт на вездеходе. Картинка выполнена в багровых тонах. Произведение Аркадия и Бориса Стругацких было написано в 1952–1957 годах. Книга повествует об экспедиции землян конца XX века на планету Венера.

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