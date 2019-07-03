Ученые NASA обнаружили у гигантского двойника Земли немалую атмосферу

Удивительно то, что атмосфера планеты почти полностью состоит из водорода и гелия.

Планета имеет название Gliese 3470b. Ученые называют ее «невероятной». Она вращается вокруг далекой звезды и имеет немалую и богатую атмосферу. Масса планеты в 12,6 раза больше, чем у Земли. Она все же остается меньшей, чем ледяной гигант Нептун. Впрочем, этого достаточно, чтобы ученые классифицировали ее как «Супер-Земля».

Как сообщает Daily Star, исследователи NASA с помощью метода под названием спектроскопия обнаружили, что Gliese 3470b имеет твердую поверхность и богатую атмосферу.

«Это большое открытие с точки зрения формирования планет», - сказал Бьерн Беннеке из Университета Монреаля в Канаде.

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«Орбита этой планеты расположена очень близко к звезде. Ее масса немного меньше, чем у Юпитера. Но при этом она смогла образовать первичную атмосферу из гелия и водорода, которая почти не загрязнена тяжелыми элементами», - добавил ученый.

Впрочем, поклонников историй о внеземных цивилизациях ждет разочарование. Ведь к этим «тяжелым» элементам относится и кислород – критически важное вещество для формирования воды. Впрочем, Беннеке все равно считает, что исследователи наткнулись на космическую жемчужину.

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«Ничего подобного в нашей Солнечной системе нет. И именно это поражает. Мы ожидали, что атмосфера будет богата на тяжелые элементы, такие как кислород и углерод, которые образуют большое количество водяного пара и метана. Нечто подобное мы видели на Нептуне. Но вместо этого мы увидели атмосферу, которая настолько бедна на тяжелые элементы, что она напоминает основанную на водороде структуру Солнца», - пояснил ученый.