Мобильные телефоны не опасны для здоровья - новое исследование

Магнитные поля, которые создают мобильные телефоны и линии электропередач, не вредят здоровью человека - к такому выводу пришли ученые Манчестерского университета.

Стоит отметить, что предыдущие исследования показали, что электромагнитное излучение от мобильных устройств и силовых кабелей может привести к бесплодию и раку. Некоторые даже обнаруживали связь с развитием детской лейкемии, пишет healthyliving.com.ua.

Основываясь на данных прошлых лет, Международное агентство по изучению рака признало низкочастотные магнитные поля потенциально канцерогенными, а службы здравоохранения рекомендовали отказаться от продолжительных разговоров по мобильному телефону. Что касается детей, то им врачи советовали пользоваться мобильными телефонами только в крайнем случае.

До недавнего времени считалось, что магнитные поля разрушают ключевые белки в организме человека. Но ученые Манчестерского университета опровергли это.

Как пишет газета The Telegraph, исследователи наблюдали за тем, как слабые магнитные поля воздействуют на флавопротеиды, которые играют важную роль в формировании состояния здоровья, управлении нервной системой и восстановлении ДНК – повреждение этих белков грозит проблемами со здоровьем. Как оказалось, воздействие этих полей никак не влияет на функционирование флавопротеидов.

Люди все еще беспокоятся по поводу возможной связи излучения с детской лейкемией, что было выявлено в прошлых исследованиях. Однако четкого механизма так и не было найдено, — рассказал соавтор исследования Алекс Джонс из Школы химии при Манчестерском университете.

Другой автор исследования профессор Найджел Скраттон дополнил слова коллеги:

Для установления других возможных связей потребуются дополнительные исследования, но данная работа уже позволяет нам утверждать, что линии электропередач, мобильные телефонные аппараты и им подобные устройства безопасны для человека.