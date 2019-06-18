Эксперт рассказал о характеристиках будущих iPhone

Согласно инсайдерской информации, флагманские модели будут поддерживать 5G.

В следующем году Apple выпустит три смартфона, в двух из которых будут установлены чипы 5G от компании Qualcomm. Следовательно, телефоны Apple, выход которых ожидается в сентябре, будут совместимы лишь по-прежнему с LTE.

Об этом в своем отчете сообщил китайский аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо, которого называют «лучшим экспертом по продукции Apple», передает Naked Science.

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По его словам, производство собственных модемов 5G Apple наладит уже к 2022-2023 годам. Также «старшие» модели новых iPhone будут иметь OLED-дисплеи диагональю 5,4 дюйма и 6,7 дюйма соответственно, в то время как OLED-экран гаджета «младшего», бюджетного поколения, будет размером в 6,1 дюйма.

Аналитик также отмечает, что доля новых iPhone 2020 года займет около 60 процентов от общего рынка iPhone, хотя представители Apple ранее заявляли о 20 процентах.

Как сообщал УНИАН, Apple на конференции для разработчиков WWDC 2019 представила новую операционную систему – macOS Catalina. В ней компания отказалась от программы iTunes.