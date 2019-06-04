Apple отказалась от iTunes

iTunes заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.

Apple на конференции для разработчиков WWDC 2019 представила новую операционную систему – macOS Catalina. В ней компания отказалась от программы iTunes.

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iTunes заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Все, что было в медиатеке пользователя в iTunes, будет доступно в этих приложениях. iPhone и iPod теперь будут синхронизироваться с компьютером через Finder, передают Ведомости со ссылкой на The Verge.

Кроме того, на конференции Apple представила новую версию iOS с темным режимом, в ней увеличится скорость запуска приложений и Face ID, а Siri заговорит более естественным голосом. Сообщается, что пользователи устаревших смартфонов Apple не смогут установить iOS 13, которая выйдет этой осенью. Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления. Попадает ли в этот список iPhone 6, пока не сообщается.

Кроме того, приложение "Фото" сможет скрывать неудачные и похожие изображения, также разработчики обещают более удобные инструменты для редактирования снимков.

Также представлена отдельная операционная система для iPad.

Ранее Bloomberg сообщал, что Apple может объявить об отказе от iTunes на конференции. Сервис был запущен в январе 2001 года.