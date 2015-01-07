Ученые пообещали в скором времени открыть «вторую Землю»

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Guardian.

По словам исследователей, число открытых экзопланет растет с каждым месяцем. При этом многие из них по параметрам имеют несущественные различия с Землей.

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Так, например, планета Kepler 438b на 12% больше Земли. Также она на 40% более освещенная, чем Земля.

Ученые утверждают, что вскоре будет открыта «вторая Земля» - экзопланета, которая по всем параметрам будет совпадать с нашей. Вот только за наличие жизни на ней астрофизики не ручаются.