Ученые пообещали в скором времени открыть «вторую Землю»
18:55, 07 января 2015Наука и IT
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В свете обнаружения телескопом Kepler восьми планет, на которых, возможно, есть жизнь, ученые пообещали, что вскоре откроют настоящего «двойника Земли».
Планета Земля / NASA
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Guardian.
По словам исследователей, число открытых экзопланет растет с каждым месяцем. При этом многие из них по параметрам имеют несущественные различия с Землей.
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Так, например, планета Kepler 438b на 12% больше Земли. Также она на 40% более освещенная, чем Земля.
Ученые утверждают, что вскоре будет открыта «вторая Земля» - экзопланета, которая по всем параметрам будет совпадать с нашей. Вот только за наличие жизни на ней астрофизики не ручаются.
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