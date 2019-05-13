Маск показал первые 60 спутников глобального интернета (фото)

Шестьдесят спутников будут запущены в ночь со среды на четверг на ракете Falcon 9.

Основатель Tesla Илон Маск показал первые 60 спутников глобального интернета.

Изображение с первой партией спутников, которые обеспечат доступ в Сеть для всех жителей планеты он опубликовал на своей странице в Twitter.

Проект спутникового интернета, разработка которого началась еще в 2015 году, называется Starlink. 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы, а теперь инженеры SpaceX готовы запустить первую партию Starlink.

Шестьдесят спутников будут запущены в ночь со среды на четверг на ракете Falcon 9. Всего Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких миниатюрных ретрансляторов, которые обеспечат бесперебойный доступ в Сеть для всего населения Земли.

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Маск и Space X не сказали, будет ли взиматься плата за услугу, а если да, то насколько высокая. Хотя Илон Маск ранее заявлял, что цель состоит в том, чтобы сохранить низкие цены и обойти конкурентов, таких как OneWeb или проект Джеффа Безоса Kuiper.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры. План дальнейших запусков будет обсуждаться. Покрыть весь земной шар спутниковым интернетом Илон Маск планирует к концу 2020 года.

Второй и последующие запуски спутников Starlink глава SpaceX намерен осуществлять с помощью корабля Starship - второй ступени ракеты Big Falcon Rocket.