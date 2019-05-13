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Будущее близко: глава Amazon представил план по колонизации орбиты Земли (фото)

15:32, 13 мая 2019
Наука и IT
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Орбитальная колония в представлении художника / ©Blue Origin

Джефф Безос, основатель и гендиректор интернет-компании Amazon, планирует начать строительство орбитальной колонии с климатом как на Гавайях.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Naked Science.

О разработке технологий для постройки таких поселений Безос задумался еще в 1980-х, будучи студентом Принстона.

В 1976 году американский физик Джерард О’Нилл в своей книге «Высокий рубеж» предложил модель орбитальной станции, которую затем окрестили «цилиндром О’Нилла».

Она представляет собой космическую станцию сигарообразной формы, вращающуюся вокруг своей оси. К ее корпусу крепится кольцо диаметром восемь километров, внутри которого могут жить люди. Предполагается, что при определенной скорости вращения внутри кольца такого диаметра может достигаться сила притяжения, сравнимая с земной.

Орбитальная колония-заповедник в представлении художника / Blue Origin

Взяв за основу модель цилиндра О’Нилла, Безос представил концепт орбитальной колонии, которую он планирует построить с помощью своей аэрокосмической компании Blue Origin. В то же время он заявил, что строительство вряд ли удастся начать в ближайшее время из-за недостаточного развития технологий.

Орбитальная станция снаружи в представлении художника / Blue Origin

По словам главы Amazon, архитектура зданий внутри кольца будет напоминать земную. Климат в орбитальных поселениях будет схож с гавайским, а о землетрясениях и других стихийных бедствиях жители смогут забыть навсегда.

Орбитальная колония с футуристичной архитектурой в представлении художника / Blue Origin

Сам Безос говорит, что будущее за «мечтателями» - людьми, фантазирующими и придумывающими технологии, которые другие затем претворяют в жизнь.

Орбитальная колония с привычной, «земной» архитектурой в представлении художника / Blue Origin

Как сообщал УНИАН, Amazon вкладывает более полумиллиарда долларов в стартап, который развивает технологии автопилота и которым руководят бывшие инженеры Google, Tesla и Uber.

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Теги: #колонизация космоса#Amazon Джефф Безос