Будущее близко: глава Amazon представил план по колонизации орбиты Земли (фото)

По словам главы Amazon, климат в орбитальных поселениях будет схож с гавайским, а о землетрясениях и других стихийных бедствиях жители смогут забыть навсегда.

Джефф Безос, основатель и гендиректор интернет-компании Amazon, планирует начать строительство орбитальной колонии с климатом как на Гавайях.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Naked Science.

О разработке технологий для постройки таких поселений Безос задумался еще в 1980-х, будучи студентом Принстона.

В 1976 году американский физик Джерард О’Нилл в своей книге «Высокий рубеж» предложил модель орбитальной станции, которую затем окрестили «цилиндром О’Нилла».

Она представляет собой космическую станцию сигарообразной формы, вращающуюся вокруг своей оси. К ее корпусу крепится кольцо диаметром восемь километров, внутри которого могут жить люди. Предполагается, что при определенной скорости вращения внутри кольца такого диаметра может достигаться сила притяжения, сравнимая с земной.

Взяв за основу модель цилиндра О’Нилла, Безос представил концепт орбитальной колонии, которую он планирует построить с помощью своей аэрокосмической компании Blue Origin. В то же время он заявил, что строительство вряд ли удастся начать в ближайшее время из-за недостаточного развития технологий.

По словам главы Amazon, архитектура зданий внутри кольца будет напоминать земную. Климат в орбитальных поселениях будет схож с гавайским, а о землетрясениях и других стихийных бедствиях жители смогут забыть навсегда.

Сам Безос говорит, что будущее за «мечтателями» - людьми, фантазирующими и придумывающими технологии, которые другие затем претворяют в жизнь.

Как сообщал УНИАН, Amazon вкладывает более полумиллиарда долларов в стартап, который развивает технологии автопилота и которым руководят бывшие инженеры Google, Tesla и Uber.