Астрономы сформировали созвездия в честь героев "Мстителей" (видео)

В созвездии Халка находится переменная звезда HIP 96682, которая может менять свой размер, плотность и цвет.

Сотрудники Института астрономии при Российской академии наук (РАН) и видеоблогер Дмитрий Побединский в честь выхода в прокат фильма «Мстители: финал» сформировали созвездия в честь ключевых персонажей блокбастера.

Об этом сообщает Naked Science.

Получившиеся созвездия связаны с супергероями не только формой, но и имеют с ними много общего с научной точки зрения.

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Например, в созвездии Халка находится переменная звезда HIP 96682, которая может менять свой размер, плотность и цвет, как Брюс Беннер. Всего свои созвездия получили 10 супергероев.

По словам видеоблогера Дмитрия Побединского, автора ютьюб-канала «Физика от Побединского», фильм «Мстители: финал» навсегда изменит киновселенную Marvel, в связи с чем и появилась идея «увековечить память о героях с помощью небесных тел, которые будут светить еще очень и очень долго».

«Мы хотели не просто нарисовать в небе из звезд героев. Мы подошли к этой задаче с научной точки зрения, тем более почти каждый мститель тесно связан с наукой. Здорово, что этот фильм может найти отклик у людей разных профессий: от профессиональных ученых до людей, далеких от всего этого», - отметила аспирантка института.

Как сообщал УНИАН, за первый уик-энд мирового проката фильм "Мстители: Финал" побил мировой рекорд по кассовым сборам, собрав по всему миру $1,2 миллиарда.

Эксперты Bloomberg предполагают, что в целом прокат "Мстителей" принесет доход в размере $2,07- $2,5 миллиардов по всему миру. По этому показателю фильм поспорит с такими лидерами как "Аватар" 2009 года и "Титаник" 1997 года.