Новые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам

Эксперты предполагают, что в целом прокат "Мстителей" принесет доход в размере $2,07-$2,5 миллиардов по всему миру.

За первый уик-энд мирового проката фильм "Мстители: Финал" побил мировой рекорд по кассовым сборам, собрав по всему миру $1,2 миллиарда.

О рекордных показателях "Мстителей" сообщает Bloomberg со ссылкой на данные производителя фильма, передает РБК.

Так, например, в США и Канаде, лента, основанная ни приключениях героев комиксов Marvel, собрала $350 млн. Таким образом, ей удалось побить рекорд первой части франшизы "Мстители: война бесконечности", которая за первые выходные проката в 2018 году заработала $258 миллионов.

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Уже в первый день фильм заработал $156,7 миллионов, что стало рекордом. Предыдущий принадлежал ленте "Звездные войны: пробуждение силы", которая в день премьеры в 2015 году заработала $119 миллионов.

За пределами Северной Америке больше всего "Мстители" заработали в Китае - $330,5 миллионов, что также стало рекордом для этой страны.

Доходы от показа превысили ожидания Disney. В компании предполагали, что в Северной Америке в первые выходные "Мстителей" соберут порядка $300 млн.

Эксперты Bloomberg предполагают, что в целом прокат "Мстителей" принесет доход в размере $2,07- $2,5 миллиардов по всему миру. По этому показателю фильм поспорит с такими лидерами как "Аватар" 2009 года и "Титаник" 1997 года.