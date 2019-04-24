Украинские школьники завоевали 5 медалей на Международной конференции молодых ученых в Малайзии (фото)

Это ежегодные индивидуальные соревнования по физике, математике, экологии и компьютерным наукам, в которых принимает участие молодежь 14-18 лет из 32 стран мира.

Украинские школьники - ученики Малой академии наук - завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на Международной конференции молодых ученых ICYS-2019.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, конференция завершилась 23 апреля в г. Куала-Лумпур (Малайзия).

В общем к ней присоединилась молодежь 14-18 лет из 32 стран мира. Это ежегодные индивидуальные соревнования по физике, математике, экологии и компьютерным наукам.

На ICYS-2019 Украину представляли 8 участников, которые предварительно победили в национальном отборе. По условиям конкурса они представили свой исследовательский проект, выполненный под руководством педагогического и научного кураторов. Кроме того, они должны были показать умение свободно разговаривать на английском и вести научный диалог на этом языке.

Золотую медаль в категории “Инженерия” завоевал 11-классник Львовского лицея № 8 Дмитрий Лопушанский. Парень представил проект “Универсальное устройство для незрячих HelpyEyes”. Предлагаемый прибор поможет людям с ослабленным зрением лучше ориентироваться в пространстве.

Серебряную медаль в категории “Инженерия” получил ученик Черновицкого городского лицея № 1 Павел Сливка. Его проект - “Бесконтактный детектор вибраций”. Устройство даст возможность получать информацию об объектах и прослушивать звуки на расстоянии.

Серебряную медаль в категории “Математика” получила ученица 10 класса Киево-Печерского лицея № 171 “Лидер” Евгения-Анастасия Рудик. Она провела исследование новых геометрических объектов.

Бронзовую медаль в категории “Математика” завоевала ученица Сумской специализированной школы № 10 Дарья Тищенко. Девушка представила работу, посвященную малоизвестным методам решения уравнений.

Бронзовую медаль в категории “Информатика” получил Михаил Ветлужских, ученик Днепровского лицея информационных технологий. Он разработал программу, которая переводит код с одного языка программирования на другой с помощью формально описанных правил. Для работы над проектом Михаил выучил 6 языков программирования.

Члены украинской команды также получили два специальных приза соревнования, оба – в категории “Физика”. Их завоевали ученица Черновицкого лицея № 1 Яна Головацкая и воспитанник Днепровского лицея информационных технологий Владислав Морозов.

Подготовкой конкурсантов к ICYS занимались национальные координаторы украинской команды – преподаватель физики и астрономии Черновицкого городского лицея № 1 Пауль Пшеничка и сотрудник Национального центра “Малая академия наук” Наталья Полихун. Они учили учеников стрессоустойчивости, навыкам защиты работ на английском языке и командному взаимодействию.

Как сообщал УНИАН, в декабре украинский студент победил на научном конкурсе в Мексике.