Украинский студент победил на научном конкурсе в Мексике

Научная разработка студента Киевской политехники Николая Иванченко признана лучшей среди 120 проектов на международном конкурсе.

Украинец победил на научном конкурсе в Мексике, предложив технологию очистки воды от нефти.

"Иванченко изобрел способ, как быстро ликвидировать нефтяные разливы на воде. Для этого юноша предлагает использовать адсорбент на основе перлита - экологической, дешевой и распространенной горной породы", - сообщает пресс-служба Малой академии наук.

«Перлит - гидрофобный материал, который может собирать нефть и нефтепродукты в местах разлива в любой водной среде - будь то океан, море или река. Адсорбент отталкивает воду и впитывает нефть. Перлит способен ликвидировать в семь раз больше нефти, чем весит сам. Перед использованием породу необходимо подготовить: методом термического удара придать ему пористую структуру. Чтобы в поры не попадала вода, а только нефть, перлит надо также обработать гидрофобизатором», - пояснил суть своего изобретения и особенности технологии Николай Иванченко.

Как победитель конкурса ученик МАН приглашен принять участие во всемирной научной выставке в Абу Даби в следующем году.

Также в пресс-службе отметили, что идея изобретателя уже не впервые получает признание в мире. Летом 2017 года изобретатель получил золото на олимпиаде GENIUS в США, где стал лучшим среди полутора тысяч разработчиков со всего мира.

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Справка. Международный конкурс научных проектов в рамках ExpoScience International MEXICO 2018 состоялся в г.Морелиа (Мичоакан, Мексика) с 28 ноября по 2 декабря. Организаторы конкурса - правительство штата Мичоакан совместно с Национальным советом по науке и технике CONACYT, Институтом научно-технических и инновационных технологий Мичоакан, Expo Sciences Мичоакан, Университетом UPAEP через Национальную сеть молодежной деятельности в области науки и техники (RED) и Международное движение за досуг в области науки и техники для Латинской Америки (MILSET AMLAT). Возраст участников - 15-25 лет. Категории участия: социальные и гуманитарные науки, инженерия, точные науки, медицина и здравоохранение, программное обеспечение и компьютерные науки, экологические науки, науки об образовании и воспитании, пищевые и агрономические науки, биология, материаловедение. Оценивают работы специалисты высшего уровня в каждой категории, оценки выставляют анонимно, что позволяет объективно определить лучшие проекты.