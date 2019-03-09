Американские ученые объяснили появление зеленых айсбергов

По мнению ученых, цвет айсбергов меняется из-за того, что в них большое количество железа.

Ученые из Университета Вашингтона (США) выяснили, почему некоторые айсберги в Антарктиде имеют уникальный изумрудно-зеленый оттенок.

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Как сообщает ТСН, исследователи много лет пытались разгадать загадку зеленых айсбергов, сообщает пресс-служба университета. Они узнали, что чистый лед имеет голубой цвет, потому что он поглощает больше красного света, чем синего. А зеленый цвет появляется из-за оксида железа в материковой породе Антарктиды, которую ледники перемалывают в порошок, сползая с материка в воду в процессе формирования айсбергов.

Фитопланктон и микроскопические растения океана питаются именно железом, но во многих районах океана его очень мало.

Ученые собираются подтвердить свою теорию, и если она окажется правдивой, то это будет означать, что зеленые айсберги переносят железо с материка Антарктиды в открытое море. Тем самым обеспечивая железом организмы, которые поддерживают почти все морские организмы.