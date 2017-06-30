От Антарктиды откалывается айсберг размером с половину Закарпатья - ученые

Ученые выяснили, что разлом в антарктическом леднике Ларсена увеличивается все быстрее.

Айсберг может отколоться от ледника в течение ближайших дней или недель, сообщает Новое время со ссылкой на Live Science.

Ожидается, что площадь отколовшейся части ледника составить более 6 тысяч квадратных километров, около 10% общей площади ледника. Иными словами ледяная глыбы будет размером с половину Закарпатской области или со штат Делавэр.

Читайте такжеЛед тронулся: британскую станцию в Антарктиде оттащили подальше от гигантской трещины (фото, видео)

"Айсберг остается прикрепленным к шельфовому леднику, но его наружный конец движется на максимальной скорости из всех, когда-либо зафиксированных на этом ледяном шельфе", - пишут исследователи.

Судя по данным со спутника ЕКА Sentinel-1, в период с 24 июня по 28 июня скорость разрыва увеличилась втрое.

Ученые отслеживали растущую трещину в леднике Ларсена начиная с 2014 года. В начале декабря 2016 года, трещина была примерно 112 км в длину. Шесть недель спустя, этот показатель достиг 175 км в длину и продолжает увеличиваться. В мае в леднике появилась новая трещина, а основная прекратила увеличиваться в длину, зато растет по ширине.