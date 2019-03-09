Госдеп США объявил тендер на поддержку свободы Интернета в Украине
Государственный департамент США объявил тендер на реализацию программы, способствующей поддержке и продвижению свободы Интернета на территории Украины в условиях "гибридной войны" с РФ.
Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Госдепа.
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В документе сказано, что Госдеп США, а также Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) объявили открытый конкурс для организаций, которые заинтересованы в подаче заявок на программы, способствующие свободе Интернета в Украине.
Для реализации такой программы в Госдепе предложили объединиться экспертам техсферы, представителям гражданского общества, СМИ, юристам и так далее, чтобы разработать возможный сценарий защиты Интернета в Украине и препятствия «гибридной войны» с Российской Федерацией.
"Программа должна сосредоточиться на консенсусе среди заинтересованных сторон в Украине относительно свободы высказывания мнений во время конфликта, в частности относительно решения вопросов самоцензуры, а также пересечения между вопросами национальной безопасности и свободы слова в Интернете", - сказано в документе.
Тендер предполагает, что финансировать выбранную программу будут от 1 до 3 лет.
США готовы профинансировать инициативу в размере от 500 тысяч долларов до свыше 1,18 миллиона долларов.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что Украина достигла значительных успехов во внедрении ряда реформ: в частности, в судебной, энергетической и оборонной сферах.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, в ходе которой обсуждался вопрос усиления давления на Российскую Федерацию.