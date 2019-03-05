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В Украину с визитом прибыл заместитель госсекретаря США

21:32, 05 марта 2019
Политика
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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5-7 марта посетит Украину / фото twitter.com/USEmbassyKyi

Об этом сообщается в микроблоге Посольства США в Украине в Twitter.

«Приветсивуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Гейла! Рады принимать его сейчас, в такое важное и решающе время, с тем, как Соединенные Штаты и другие партнеры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5-7 марта посетит Украину. В рамках визита он обсудит с высшими должностными лицами и представителями гражданского общества будущие выборы и борьбу с коррупцией в Украине.

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Теги: #США#Украина