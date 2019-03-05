В Украину с визитом прибыл заместитель госсекретаря США
21:32, 05 марта 2019Политика
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В рамках визита он обсудит с высшими должностными лицами и представителями гражданского общества будущие выборы и борьбу с коррупцией в Украине.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5-7 марта посетит Украину / фото twitter.com/USEmbassyKyi
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл прибыл в Украину.
Об этом сообщается в микроблоге Посольства США в Украине в Twitter.
«Приветсивуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Гейла! Рады принимать его сейчас, в такое важное и решающе время, с тем, как Соединенные Штаты и другие партнеры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5-7 марта посетит Украину. В рамках визита он обсудит с высшими должностными лицами и представителями гражданского общества будущие выборы и борьбу с коррупцией в Украине.
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