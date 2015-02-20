ВОЗ одобрила тест для выявления вируса Эболы за 15 минут

Всемирная организация здравоохранения одобрила новый диагностический тест на выявление вируса Эболы, занимающий всего 15 минут, передает BBC.

Тест менее точный, чем прежний, признают в ВОЗ, но зато не надо ждать от 12 до 24 часов, как раньше.

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Кроме того, для его проведения не нужно электричество, а значит, его можно производить в полевых условиях.

К настоящему моменту от лихорадки Эбола в Западной Африке умерло более девяти тысяч человек.