От Эболы в Западной Африке умерли более 9 тысяч человек

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

В Либерии умерли 3746 человек и 8745 заразились. В Сьерра-Леоне число скончавшихся меньше - 3301, но больше заразившихся, чем в какой-либо другой стране - 10 792 человека. В Гвинее существенно меньше, чем в этих двух государствах, и инфицированных, и умерших - 2988 и 1957 человек соответственно.

По сравнению с данными, опубликованными 5 февраля, число жертв БВВЭ выросло в Западной Африке на 25 человек, заразившихся - на 38.

Читайте такжеВОЗ: почти 400 человек заразились вирусом Эбола за три неделиСлучаи заболевания зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Однако в большинстве из этих стран число инфицированных не превышает десяти человек. Исключение составляет Нигерия, где БВВЭ заразились 20 человек, восемь погибли.