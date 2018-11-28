В Египте нашли хорошо сохранившиеся мумии возрастом более 3 тысяч лет

Один из саркофагов украшен перьями, а второй - сделан из дерева и окрашенного гипса.

В Египте в гробнице некрополя Эль-Ассасиф, в окрестностях древнего города Фивы, найдены два деревянных саркофага с прекрасно сохранившимися мумиями, которым более 3 тысяч лет.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на египетское министерство по делам древностей.

"Один саркофаг украшен перьями, это значит, что его можно отнести ко времени правления 17-й династии Египта, второй саркофаг датирован временем правления 18-й династии", - сообщил министр по делам древностей Халед Аль Анани.

Отмечается, что Семнадцатая династия правила в Древнем Египте во время Второго переходного периода в XVII-XVI веках до н. э. Наследниками этой династии были фараоны 18-й династии, создавшие Новое царство.

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Во втором саркофаге, сделанном из дерева и окрашенного гипса, как сообщили археологи, находится тело женщины, которую звали Поу-ю. Оба саркофага найдены в гробнице с маркировкой TT33.

Третий саркофаг - черного цвета и украшенный золотом - был найден по второй гробнице с маркировкой TT28. В нем находится тело мужчины по имени Тоо Инкетиф. По данным археологов, он был смотрителем процесса мумификации в храме богини истины и справедливости Маат, дочери бога Ра.

Гробница Инкетифа расписана на потолке яркими цветами, украшена пятью масками и более чем тысячей маленьких статуэток. В гробнице также нашли еще несколько мумий, которые лежали не в саркофагах. Эти мумии могут относится к более раннему захоронению - около 4 тысяч лет назад.

По данным Telegraph, археологи потратили пять месяцев на очистку около 300 метров, прежде чем они смогли получить доступ к TT28. Раскопки обоих захоронений продолжаются.