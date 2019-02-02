В Сеть попало видео первого складного смартфона Samsung, которое почти сразу удалили

На обнародованном ролике виден смартфон, который поначалу выглядит как обычный телефон.

Складной смартфон от Samsung, презентация которого ожидается 20 февраля, появился на официальной видеопрезентации, которая была опубликована вьетнамским отделением Samsung, но вскоре ее удалили.

Однако устранить утечку это не помогло, и теперь видеоролик разошелся в соцсетях, передает Naked Science.

Издание отмечает, что ни для кого не секрет, что Samsung работает над складным телефоном: в ноябре 2018 года компания продемонстрировала прототип революционного складывающегося гаджета, который будет называться либо Galaxy X, либо Galaxy Fold.

По имеющейся информации, в раскрытом виде диагональ экрана будет составлять 7,3 дюйма с разрешением 2152х1536, а если его свернуть, то главным экраном будет другой дисплей - с диагональю 4,58 дюйма и разрешением 1960х840.

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На обнародованном ролике виден смартфон, который поначалу выглядит как обычный телефон, хотя и почти без видимой панели. В следующую секунду девушка раскрывает устройство как книгу, показывая, что внутри и снаружи есть два разных дисплея.

Технические характеристики нового устройства остаются неизвестными, как и то, можно ли считать эту версию телефона окончательной. Тем не менее то, что показано на промовидео, вполне может стать тем самым долгожданным готовым устройством.

Помимо прочего, на видео можно заметить такие смартфоны, как Galaxy Note 9 и Galaxy S9 Plus.

Тизер был размещен на вьетнамском официальном ютьюб-канале Samsung, после чего его оперативно удалили. Но, как известно, "интернет помнит все": ролик сохранили себе другие пользователи, а затем им поделились Slashleaks и XDA.

Видео: Slashleaks

Официальная дата выхода гаджета пока не объявлена, но наиболее оптимальными днями для этого события представляются два мероприятия.

20 февраля на мероприятии Samsung Unpacked компания, как ожидается, покажет смартфон Galaxy S10, а неделю спустя в Барселоне состоится Mobile World Congress, который также может стать идеальным поводом для презентации и демонстрации нового устройства.