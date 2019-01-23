Появилось видео падения метеорита на Луну во время "кровавого" затмения

Об этом событии сообщали несколько очевидцев, но сейчас информацию подтвердили испанские астрономы.

21 января завершилось первое полное лунное затмение 2019 года. Во время этого явления некоторые наблюдатели заметили короткую вспышку на поверхности Луны.

Пользователи портала Reddit даже создали тему под названием "Возможное воздействие метеорита на Луну во время затмения". Они прикладывали фотографии и записи различных трансляций в подтверждение этого предположения, передает Naked Sciense.

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Позднее определенность внес сотрудник Университета Уэльба (Испания) Хосе М. Мадьедо. Он подтвердил подлинность столкновения. В течение многих лет он и его коллеги надеялись заснять падение метеорита на Луну во время затмения. В этот раз они удвоили количество телескопов, направленных на спутник, с четырех до восьми. Программное обеспечение, анализировавшее видео, указало на вспышку, которую зафиксировали разные телескопы в одно и то же время в одном месте на лунной поверхности, что окончательно развеяло все сомнения.

Сейчас команда не успела рассчитать размер космического тела, упавшего на Луну, но Мадьедо считает, что оно весило около двух килограммов и не превосходило по размерам футбольный мяч.