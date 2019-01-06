Солнечное затмение: каким увидели жители планеты первое затмение Солнца в 2019 году (фото, видео)

Предлагаем просмотреть фотографии первого частичного солнечного затмения в этом году, которые сделали жители Японии, Китая и Дальнего Востока России.

В воскресенье, 6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, в 3:42 по киевскому времени произошло частичное солнечное затмение. Оно состоялось на 15 градусах Козерога.

В день затмения не рекомендуется начинать ничего важного, так как оно усиливает малейшие негативные факторы вибраций дня, в который происходит.

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6 января также прогнозируются магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня, которая сказывается на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Каким увидели жители планеты затмение Солнца 6 января

В ночь на 6 января часть жителей нашей планеты созерцала первое в 2019 году частичное затмение Солнца.

Удивительное астрономическое явление было видно на Дальнем Востоке России (кроме северных и северо-западных районов), в Японии, Северной и Южной Корее, на востоке Китая и в Монголии, а также на крайнем юго-западе Аляски и в северной зоне Тихого океана.

Проходило оно всего несколько часов, начиная с 05:28 утра по киевскому времени.

Частное солнечное затмение 6 января 2019 года

В Украине явление видно не было, но мы можем им насладиться по фото, которые уже начали поступать из некоторых регионов видимости затмения.

Итак, таким частичное затмения Солнца увидели из Пекина, Китай

Кадры явления из Дальнего Востока России

Солнечное затмение на Камчатке

Следующим затмением, которое жители планеты смогут увидеть в этом году, станет полное затмение Луны. Оно ожидается 21 января и среди прочего будет видно в Украине.