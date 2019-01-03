Убийца зеленого робота: новая Fuchsia OS будет поддерживать Android-приложения

Для устройств на Fuchsia OS будет разработано специальная версия Android Runtime, которая будет запускать Android-приложения.

Новая операционная система от компании Google Fuchsia OS будет иметь поддержку Android-приложений.

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Как соообщает 9to5Google, об єтом свидетельствуют изменения в открытом исходном коде Android.

Для устройств на Fuchsia OS будет разработано специальная версия Android Runtime, которая будет запускать Android-приложения. Таким образом гаджеты с Fuchsia OS будут иметь доступ ко всем приложениям в Play Market.

Это ещё раз подтверждает, что Google планирует со временем перевести все свои устройства на новую операционную систему и "убить" Android.

Отмечается, что новую ОС могут представить уже в этом году.