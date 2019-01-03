Убийца зеленого робота: новая Fuchsia OS будет поддерживать Android-приложения
18:50, 03 января 2019Наука и IT
261 0
Для устройств на Fuchsia OS будет разработано специальная версия Android Runtime, которая будет запускать Android-приложения.
Fuchsia OS будет поддерживать Android-приложения / analyticsindiamag.com
Новая операционная система от компании Google Fuchsia OS будет иметь поддержку Android-приложений.
Читайте такжеНазвана "дата смерти" операционной системы Android
Как соообщает 9to5Google, об єтом свидетельствуют изменения в открытом исходном коде Android.
Для устройств на Fuchsia OS будет разработано специальная версия Android Runtime, которая будет запускать Android-приложения. Таким образом гаджеты с Fuchsia OS будут иметь доступ ко всем приложениям в Play Market.
Это ещё раз подтверждает, что Google планирует со временем перевести все свои устройства на новую операционную систему и "убить" Android.
Отмечается, что новую ОС могут представить уже в этом году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter