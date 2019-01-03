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Убийца зеленого робота: новая Fuchsia OS будет поддерживать Android-приложения

18:50, 03 января 2019
Наука и IT
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Fuchsia OS будет поддерживать Android-приложения / analyticsindiamag.com

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Как соообщает 9to5Google, об єтом свидетельствуют изменения в открытом исходном коде Android.

Для устройств на Fuchsia OS будет разработано специальная версия Android Runtime, которая будет запускать Android-приложения. Таким образом гаджеты с Fuchsia OS будут иметь доступ ко всем приложениям в Play Market.

Это ещё раз подтверждает, что Google планирует со временем перевести все свои устройства на новую операционную систему и "убить" Android.

Отмечается, что новую ОС могут представить уже в этом году.

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Теги: #Google#Android