Новые горизонты: зонд NASA приблизился к одному из самых дальних тел Солнечной системы

Ученые ожидают сигнала от зонда "Новые горизонты", который следует к находящемуся в 6,5 млрд км от Земли астероиду Ultima Thule.

1 января автоматический межпланетный зонд NASA "Новые горизонты" достиг находящегося за орбитой Нептуна астероида Ultima Thule ("Край света").

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Об этом состоящего из льда и пыли сообщает BBC. Ученые ожидают сигнал от зонда, который находится в 6,5 млрд км от Земли, возле самого дальнего космического объекта, который когда-либо исследовали люди.

Зонд "Новые горизонты" должен заполнить свои банки памяти множеством фотографий и научных данных. После прохода возле Ultima Thule он должен отправить эти данные на Землю.

В NASA опасаются, что "Новые горизонты" может столкнуться с обломками льда или скалы в окрестностях астероида. Космический корабль движется со скоростью 14 км/с, поэтому даже частицы размером с рисовое зерно могут его повредить.

Зонд будет находиться на расстоянии 3500 километров от поверхности Ultima Thule.

Если полет будет проходить в штатном режиме, "Новые горизонты" начнет передавать гигабайты данных и первые изображения, которые будут опубликованы 2 января. Благодаря данным зонда ученые надеются получить сведения о формировании Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.