Ученые: высокие каблуки, холод и непродолжительня головная боль бывают полезны для здоровья

Последние исследования показали, что слишком удобные условия жизни вредят здоровью, в то время как незначительный дискомфорт может пойти на пользу, сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на The Daily Mail.

Канадские исследователи выяснили, что при употреблении болеутоляющих средств при гриппе мы болеем дольше, чем когда не предпринимаем ничего. Это может быть связано с тем, что при "сбивании" температуры мы даем возможность вирусам размножаться. Британские исследования также показали, что некоторые лекарства, которые останавливают воспалительные процессы могут также подавлять реакцию организма на инфекцию.

Читайте такжеДольше всех эмоций человек испытывает грусть - ученыеВыбросьте удобные леггинсы, советуют исследователи. "Когда я лечу людей при болях в спине, я прошу, чтобы они приходили ко мне в формальной одежде типа брюк или рубашек. Такая одежда задействует больше мышц", - говорит физиотерапевт Сэмми Марго. К тому же, лайкра приводит к ослаблению мышц. "Леггинсы держат ягодицы и делают часть работы, которую на себя должны брать мышцы, - добавляет врач, - если вы носите их каждый день, мышцы могут потерять упругость и, в результате, ягодицы и бедра станут дряблыми".

Кроме этого, исследования университета Ольстера выяснили, что погружение в 6-градусную воду на 10 минут дает гораздо лучший результат, чем купание в горячей воде. Это также может заставить нас чувствовать себя счастливыми. Микробиолог из университета США Николай Шевчук говорит, что холодный душ увеличивает уровень эндорфинов.

Если не принимать таблетки каждый раз, когда ощущается незначительная головная боль, можно уменьшить количество приступов боли, считают ученые. "Употребление болеутоляющих регулярно может сделать мозг более чутким к боли", - говорит британский невролог Манжит Матару. Вместо того, чтобы пить лекарства, врач советует лекарства, которые создают ощущение тепла, что успокоит болевые сигналы.

Исследователи Лондонского университета усматривают взаимосвязьмежду ростом ожирения и ростом защиты наших домов от холода. "Действие холода может увеличить количество бурого жира, который является полезным для организма. Кроме того, когда мы на холоде, температура тела снижается, а метаболизм улучшается", - говорит доктор Джонсон. Впрочем, не нужно сидеть на морозе, чтобы добиться результата. Японские исследователи из Хоккайдо обнаружили, что если проводить 2 часа в день при температуре воздуха 17 градусов, то через 6 недель количество жира уменьшится на 5,2%, а бурого жира увеличится на 58%.

Полезным будет и незначительный стресс для организма. Во время него мозг создает новые нейроны. В то время как продолжительный стресс является вредным, незначительный стресс - опоздание на встречу, решение проблем в короткие сроки - вызывает положительную реакцию организма. Это также помогает организму усилить иммунную систему и бороться с инфекцией. После такого стресса в идеале, говорят ученые, стоит отправиться в тренажерный зал или пойти на обеденный перерыв.

Также ученые утверждают, что высокие каблуки будут полезными для мышц таза.