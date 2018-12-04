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Запуск грузового корабля SpaceX к МКС отложен на сутки

12:35, 04 декабря 2018
Наука и IT
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NASA перенесло на 5 декабря запуск космического корабля Dragon \ @NASASpaceflight

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Как объяснили в NASA, на продуктах, предназначавшихся для опытов, была обнаружена плесень. «Командам потребуется дополнительный день для замены продовольственных батончиков», - говорится в пресс-релизе NASA.

Изначально старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде должен был состояться сегодня, 4 декабря. Dragon выполнит 16-й полет к МКС. На борту корабля находятся продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований.

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Теги: #NASA#Dragon#МКС