Запуск грузового корабля SpaceX к МКС отложен на сутки

Как объяснили в NASA, на продуктах, предназначавшихся для опытов, была обнаружена плесень.

NASA перенесло на 5 декабря запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

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Как объяснили в NASA, на продуктах, предназначавшихся для опытов, была обнаружена плесень. «Командам потребуется дополнительный день для замены продовольственных батончиков», - говорится в пресс-релизе NASA.

Изначально старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде должен был состояться сегодня, 4 декабря. Dragon выполнит 16-й полет к МКС. На борту корабля находятся продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований.