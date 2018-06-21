SpaceX собирается испытать новый космический корабль Crew Dragon

13:35, 21 июня 2018
Наука и IT
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После завершения тестов корабль доставят в Космический центр Кеннеди во Флориде / фото: SpaceX / Instagram

Об этом 21 июня сообщила пресс-служба компании в Instagram.

Корабль уже доставили в исследовательский центр Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо.

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Испытания должны показать способность Crew Dragon противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.

После завершения тестов корабль доставят в Космический центр Кеннеди во Флориде, откуда он совершит первый рейс.

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Теги: #SpaceX#испытания