SpaceX собирается испытать новый космический корабль Crew Dragon
13:35, 21 июня 2018Наука и IT
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Испытания должны показать способность Crew Dragon противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.
После завершения тестов корабль доставят в Космический центр Кеннеди во Флориде / фото: SpaceX / Instagram
Космический корабль Crew Dragon для экипажей пройдет испытания в термовакуумной камере.
Об этом 21 июня сообщила пресс-служба компании в Instagram.
Корабль уже доставили в исследовательский центр Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо.
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Испытания должны показать способность Crew Dragon противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.
После завершения тестов корабль доставят в Космический центр Кеннеди во Флориде, откуда он совершит первый рейс.
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