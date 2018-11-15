iPhone X загорелся во время обновления до iOS 12.1 (фото)
Новая версия операционной системы iOS уже получила немало жалоб. И "глюки" на смартфоне, похоже, были цветочками. Как утверждает пользователь из США, iPhone X загорелся во время обновления.
Об этом он написал в Twitter.
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По словам пользователя с ником Rocky Mohamadali, его iPhone X просто начал гореть в процессе обновления до iOS 12.1.
При этом другие пользователи предполагают, что смартфон в этот момент был на зарядке – это и могло стать причиной возгорания.
Интересно, что в компании Apple уже отреагировали на ситуацию, предложив отправить им поврежденный аппарат для диагностики.
@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to IOS 12.1. What's going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan— Rocky Mohamadali (@rocky_mohamad) November 14, 2018