iPhone X загорелся во время обновления до iOS 12.1 (фото)

В компании Apple уже отреагировали на ситуацию.

Новая версия операционной системы iOS уже получила немало жалоб. И "глюки" на смартфоне, похоже, были цветочками. Как утверждает пользователь из США, iPhone X загорелся во время обновления.

Об этом он написал в Twitter.

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По словам пользователя с ником Rocky Mohamadali, его iPhone X просто начал гореть в процессе обновления до iOS 12.1.

При этом другие пользователи предполагают, что смартфон в этот момент был на зарядке – это и могло стать причиной возгорания.

Интересно, что в компании Apple уже отреагировали на ситуацию, предложив отправить им поврежденный аппарат для диагностики.