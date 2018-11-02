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"Историческая миссия" подошла к концу: в NASA заявили о потере связи с зондом Dawn

09:00, 02 ноября 2018
Наука и IT
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NASA потеряло связь с зондом Dawn / JPL-Caltech

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Об этом сообщается на сайте NASA. В агентстве рассказали, что автоматическая станция Dawn, которая исследовала пояс астероидов, не выходила на связь два дня подряд - 31 октября и 1 ноября. Специалисты NASA пришли к выводу, что у зонда закончилось топливо.

«Dawn больше не может сохранять положение, в котором его антенны были направлены в сторону Земли для поддержания связи с центром управления полетов, а также не способен изменить направление так, чтобы его аккумуляторы получали энергию от солнечных батарей», - говорится в заявлении агентства.

Зонд Dawn был запущен в 2007 году. Его основной целью было изучение пояса астероидов.

Ранее УНИАН сообщал, что ученым миссии Dawn удалось обнаружить свидетельства существования древнего глобального океана на карликовой планете Церере.

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Теги: #зонд NASA