На ближайшей к Солнцу планете-карлике обнаружены следы существования древнего океана

Ученые миссии Dawn заявили о том, что им удалось обнаружить свидетельства существования древнего глобального океана на карликовой планете Церере. Об этом сообщает NASA, передает ZN.ua.

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Исследователи обнаружили, что лед на Церере состоит из солей и гидратированных материалов, которые являются следствием прошлой и, возможно, недавней геологической активности. Кроме того, исследователи обнаружили второй, более мягкий, слой льда под верхним, более прочным, что может свидетельствовать о наличии остатков жидкости на Церере.

"Чем больше мы узнаем о Церере, тем больше мы понимаем то, что она является очень сложным миром, который в прошлом мог иметь океан из жидкой воды на поверхности, остатки которого могли сохраниться в недрах карликовой планеты", - заявила Джулия Кастилло-Роджес, научный руководитель миссии Dawn.

Как сообщал УНИАН, марсоход Curiosity "вылечился" и продолжит бурить Красную планету.